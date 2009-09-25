Соросу больше не нравится свободное общество?

Известный финансист Джордж СОРОС выступает за создание глобальной системы регулирования финансового рынка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе телемоста с участниками 6-го ежегодного саммита Ялтинской европейской стратегии (YES).

«Нужно создать регуляторную глобальную систему, которой (пока) не существует», - сказал он.

Финансист отметил, что в последние 25 лет финансовая система развивалась свободно.

«Это привело к коллапсу (кризису)", - сказал Дж.СОРОС.

По его словам, из-за того, что в одних странах было регулирование, а в других не было, капитал перетекал туда (где нет регулирования).

Как сказал финансист, глобализация базировалась на ложном посыле, что финансовые рынки можно предоставить (на их собственное усмотрение).

Финансист также отметил, что очень важно привлечь к созданию такой глобальной системы Китай.

«У китайцев иная система, отличная от нашей. Государство там играет более важную роль, чем в западной цивилизации», - отметил Дж.СОРОС, добавив, что именно поэтому Китай меньше других стран пострадал от мирового кризиса.