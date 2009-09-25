Сорос: Украина подошла очень близко к дефолту

Известный финансист Джордж СОРОС считает, что Украина была близка к дефолту, в том числе из-за политической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе телемоста с участниками 6-го ежегодного саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES).

«Украина подошла очень близко к дефолту», - подчеркнул Дж.СОРОС.

По его мнению, это частично произошло из-за политической ситуации в стране.

«Президент контролирует центральный банк, а правительство нет», - сказал финансист.

При этом он отметил, что «избежание ужасной катастрофы (дефолта) – это уже большое достижение».

Дж.СОРОС отметил уязвимость украинской экономики, в том числе из-за зависимости от тяжелой промышленности. По словам финансиста, Украинскому государству следует искать секторы промышленности, которые нужно развивать.