Польский Сейм проголосовал за «химическую кастрацию» педофилов

Польский Сейм практически единогласно проголосовал за введение фармакологического лечения (так называемую «химическую кастрацию») педофилов.

По данным TVN24, фармакологическое лечение будет принудительным для лиц, которые изнасиловали детей младше 15 лет, или совершили инцест.

В других случаях необходимость фармакологической терапии “для уменьшения сексуального желания осужденного” будет определять суд.

Чтобы данный закон вступил в силу, его должна одобрить верхняя палата польского парламента (Сенат) и Президент Лех КАЧИНСКИЙ.

***Химическая кастрация для педофилов и насильников применяется во многих европейских странах и некоторых американских штатах. Сексуальным преступникам делают инъекции специальных препаратов, которые подавляют либидо.