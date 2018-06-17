Тренер Брюса Ли и Мохаммеда Али: 44 года я бесплатно обучаю конгрессменов

В Украину прибыл тренер Брюса Ли и Мохаммеда Али, известный мастер боевого искусства таэквондо Джун Ри (Jhoon Rhee). В рамках своего турне по странам Европы и Азии мастер проводит аттестацию студий боевого искусства “Джун Ри Таэквондо” на черный пояс. Украина стала первой страной в его турне. На пресс-конференции в УНИАН Ри сообщил, что научил известного боксера Мохаммеда Али особому быстрому удару рукой, а Брюса Ли – ударам ногами. Ри ни разу в жизни не участвовал в соревнованиях и сам присвоил себе 10-й дан по таэквондо, но это не помешало ему популяризировать этот вид восточного боевого искусства, открывать свои школы по всему миру и тренировать конгрессменов в Вашингтоне. В честь 200-летия США Ри был провозглашен Человеком Века в боевых искусствах. Он также работал советником по физической культуре и спорту в администрации Президента США Рональда Рейгана и советником по вопросам образования при Джордже Буше. Мастер выступает во всем мире с лекциями и семинарами “Рожденный, чтобы быть счастливым”. В них он делится своим виденьем цели человеческой жизни. “Зачем мы живем? Чтобы быть счастливыми. Нужно сказать себе: когда я правдив, мое сердце прекрасно. Когда мое сердце прекрасно, меня все любят. А когда все меня любят, я счастлив”, - сказал Ри. После пресс-конференции Джун Ри дал интервью УНИАН.

В детстве у корейского мальчика Джуна было три мечты: уехать в богатую и красивую Америку, открыть две школы боевых искусств, чтобы иметь достаточно денег, и жениться на голливудской киноактрисе-блондинке…

Последняя мечта не осуществилась… (Смеется)

Почему?

Потому что я встретил прекрасную темноволосую корейскую женщину.

Сколько времени Вы тратите каждый день на занятия спортом?

Последние 45 лет - это мой образ жизни.

А что входит в ваш ежедневный рацион – подбираете определенные блюда?

На завтрак я ем фрукты и овощи. Потом рыбу и рис. Вечером совсем немножко фруктов. Сейчас я не ем много. Первые 50 лет моей жизни я ел много, мой желудок берег меня. Следующие 50 лет я должен поберечь свой желудок. Тогда я смогу прожить 130 лет. (Смеется)

Некоторые спортсмены отказываются от употребления мяса…

Когда я был молодым, я ел мясо. Но сейчас перестал. Только рыбу. Чтобы получать протеин, в моем рационе присутствует фасоль и орехи.

Как выглядит Ваш рабочий день?

Я просыпаюсь в 5:30-6 утра. Иду в Конгресс обучать конгрессменов - трижды в неделю. Остальные 4 утра в неделю я провожу занятия дома со своей женой.

Я читаю лекции, 2 лекции в день. Я читаю их по всему миру. Если нет лекций, сижу за компьютером, работаю, пишу книги, статьи.

Сколько конгрессменов посещают Ваши занятия?

За последние 44 года - больше 350 конгрессменов. Все меня знают. Но я не знаю каждого.

И как успехи конгрессменов в таэквондо?

Я помогаю им быть здоровыми. Я хочу отплатить им за то, что Америка сделала для Кореи во время Корейской войны. Америка помогала Корее утвердить свободу и независимость. Я не зарабатываю денег. 44 года я обучаю конгрессменов бесплатно. Я даю им форму, оборудование - все бесплатно.

Некоторые люди меня не любят.

Почему?

Из-за религиозных верований. Например, христиане или мусульмане думают, что мы, люди, не можем быть совершенными. Мы грешники. Я говорю: мы можем быть совершенными. Человеческое совершенство означает - не лгать. Если ты никогда не врешь – ты успешный.

Вы верите в Бога?

Я верю в Бога. Но одной веры недостаточно. Вы должны знать Его. Я знаю Бога. Когда ты знаешь Бога - ты знаешь себя. Когда ты знаешь себя – ты знаешь Бога.

Вы были советником в администрациях Президентов Буша и Рейгана? Как часто они обращались к Вам за советами?

Я работал в комитетах, куда входило около 10 человек. Мы собирались вместе, проводили дискуссии и потом уже выступали с предложениями. Мы не разговаривали с Президентами с глазу на глаз.

А Вы лично знакомы с Рейганом и Бушем?

Я близок с Джорджем Бушем-старшим. Очень близок. С Рейганом мы знаем друг друга, но я с ним не очень близок. Буш был в Конгрессе много лет, он видел меня с 1966 года. Мы друзья. А Рейган просто знал меня в лицо, но мы с ним не были такими друзьями, как с Бушем.

Президенты не посещали ваши занятия?

Нет.

Вы тренировали Мохаммеда Али. Как у Вас складываются отношения сейчас?

Али сейчас очень слаб. Я звоню в его офис, чтобы сказать привет. Он не может даже говорить. Я надеюсь, что новое лекарство, которое разработал мой друг в Корее, поможет в излечении болезни Паркинсона.

Вы учили и Брюса Ли, и Мохаммеда Али. С кем интереснее работалось?

С Брюсом Ли.

Как часто Вы с ним виделись?

Все время, вплоть до его гибели. Я снялся в двух фильмах в Гонконге из цикла “Золотой век кунг-фу”. Брюс Ли меня пригласил. Он приглашал меня еще, но я был слишком занят.

Это были отношения коллег или друзей?

Мы были одновременно и коллегами, и друзьями. Мы были словно братья.

Вы в течение 18 лет каждый год приезжаете в Украину. Какие впечатления о нашей стране увозите с собой?

Мне нравятся ваши балетные танцоры в опере. Мне нравятся все украинские женщины. Это прекрасные женщины.

А кухня? Украинский борщ пробовали?

Мне нравится украинская пища. Но когда я путешествую, я люблю ходить в корейские рестораны. Я могу есть один день корейскую пищу, один - американскую, один - украинскую. Но именно корейскую я могу есть без остановки.

Вы замечаете прогресс у украинских ребят, которые занимаются таэквондо?

Да. Каждый научился разговаривать на английском. Каждый при встрече говорит: “Yes sir!” Они послушные.

Мы должны изменить детей, пока они не выросли. Когда им за 20 - это очень сложно. Все дело в привычке. И это во многом зависит от родителей. Сын говорит: “Мама, тебя к телефону”, а мама отвечает: “Скажи, что меня нет”. Ребенок знает, что мама обманывает и будет считать ложь вполне нормальным явлением. Вот в чем проблема.

Каков Ваш секрет успеха?

Первое - честность. Второе- честность с самим собой. Ты никогда не должен лениться, должен быть сильным, быть образованным. Единственный способ быть просвещенным - это не чтение. Университетские профессора читают много книг, их знания увеличиваются, но они не становятся просвещенными. Единственный способ быть просвещенным – жить по правде. Я живу по правде последние 50 лет. Я никогда не вру, и если кто-то просит меня о помощи - я никогда не отказываю.

Разговаривала Анна Ященко