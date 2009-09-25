Медведев - о своей кандидатуре на выборах-2012: почему бы не выставить?

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключает, что будет баллотироваться на пост Президент России в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об это он заявил во время выступления в Питтсбургском университете (США).

«Если я буду хорошо работать, если у меня будет все получаться, если мне будет доверять российский народ, почему бы не выставить? Это нормально абсолютно. А что касается планов Владимира ПУТИНА – лучше, конечно, этот вопрос адресовать ему», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с В.ПУТИНЫМ.

«Это не значит, что мы за кого-либо принимаем решения. Это просто означает, что люди, имеющие определенный политический авторитет, политический вес, должны проводить такие консультации. Все остальное лучше спросить у него о его планах», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он заверил, что готов работать в разных должностях, лишь бы это было на пользу стране. «Могу вам откровенно сказать, у меня не было каких-то сверхъестественных президентских амбиций, но когда так распорядилась жизнь, что меня предложили на соответствующую должность, когда началась избирательная кампания, я понял, что этим делом нужно заниматься серьезно, иначе просто не добьешься никаких успехов. Если же говорить о будущем, то я не люблю загадывать на будущее. Но если это будет полезно стране, я готов работать на любых должностях», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Работа Президента – это довольно сложная штука, могу вам сказать, что и работа премьера – тоже сложная штука, поэтому в этом смысле особой разницы нет. Еще раз повторяю, главное, чтобы от этого была польза. Но, что называется, time will show (время покажет)», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.