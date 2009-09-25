В США начался саммит "Большой двадцатки"

Саммит "Большой двадцатки" стартовал в американском Питтсбурге.

Саммит проходит уже во второй раз в нынешнем году. Лидеры самых влиятельных государств мира съезжаются в Питтсбург из Нью-Йорка, где прошла сессия Генассамблеи ООН и заседание Совета Безопасности, передает российский «Первый канал».

Главной темой вновь станет борьба с кризисом. Участникам саммита предстоит согласовать стратегию выхода из него.