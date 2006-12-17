В Москве ОМОН задерживает участников акции памяти погибших журналистов

Участников акции памяти погибших журналистов в Москве пытается задержать ОМОН. Об этом сообщает «Эхо Москвы». Ранее стало известно, что организаторы все-таки собираются провести шествие, несмотря на то, что его запретили власти.

Организаторы мероприятия получили отказ на проведение шествия от столичных властей; разрешение получено только на проведение митинга.

На месте предполагаемого начала шествия находится около 40 человек, среди них лидер «Яблока» Григорий ЯВЛИНСКИЙ, лидер «Молодежного Яблока» Илья ЯШИН, многие журналисты, рядовые москвичи. Обстановку контролируют силы ОМОНа, милиции, солдаты внутренних войск. Митинг в память о погибших журналистах начнется в 14 часов в Новопушкинском сквере Москвы.