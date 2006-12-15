Во всех странах ЕАГ будут созданы финансовые разведки

Во всех странах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в 2007-2008 гг. будут приняты базовые законы по противодействию легализации преступных доходов, а также созданы финансовые разведки. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков, который является также председателем ЕАГ. По его словам, в настоящее время из семи стран-участниц ЕАГ пять (Россия, Белоруссия, Китай, Киргизия и Узбекистан) имеют базовое законодательство и финансовые разведки. В первом квартале 2007 г. базовое законодательство примут Казахстан и Таджикистан. Впоследствии на основе этих законов будет определено, какие органы данных стран будут заниматься работой по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма.

В.Зубков отметил, что после создания национальных систем по борьбе с отмыванием доходов во всех странах ЕАГ более эффективно будет вестись обмен информацией между странами, сократится количество "серых схем", увеличатся бюджеты стран. По его словам, в настоящее время в страны ЕАГ идет "колоссальный наркотрафик из Афганистана, большое количество денег, которые трудно учесть, так как они проходят не через финансовые институты, а наличными". Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что контролировать это очень тяжело, а после создания во всех странах национальных систем "это будет сделать легче, и потоки таких средств уменьшатся". "Через два-три года ситуация в регионе ЕАГ может резко улучшиться", - сказал В.Зубков.

Он также сообщил, что в настоящее время количество финансовых преступлений в мире не сокращается, а даже растет. Ежегодно в мире отмывается 1,5 трлн долл. Эффективность борьбы с отмыванием, по словам В.Зубкова, "зависит от того, чтобы не оставалось дыр, когда страны или ценные регионы не занимаются этими проблемами".

ЕАГ образована в соответствии с решением Совета министров иностранных дел стран СНГ в октябре 2004 г. Государствами-учредителями ЕАГ стали Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Статус наблюдателя в ЕАГ получили Великобритания, Грузия, Италия, США, Украина, Франция и Турция, а также международные организации: FATF, МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности, Интерпол, Исполнительный комитет СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Совет Европы и др.

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