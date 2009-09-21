Израиль не исключает удара по ядерным объектам Ирана

Израиль не исключает возможности военного удара по Ирану с целью нейтрализации его программы по разработке ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Израиля Даниэль Аялон, передает Sky News.

Это прозвучало в ответ на заявление президента РФ Дмитрия Медведева, согласно которому президент Израиля Шимон Перес во время их встречи в Сочи заверил российского коллегу, что "Израиль не собирается наносить никаких ударов по Ирану". "При всем уважении я не думаю, что российский президент может говорить за Израиль", - заявил Д.Аялон.

Несколькими днями ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Иран не нуждается в разработке ядерного оружия. Однако, по его словам, это может произойти в будущем.

Ранее Иран неоднократно заявлял, что имеет право на "мирный атом" и не намерен производить ядерное оружие.

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