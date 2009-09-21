Хандогий встретился с делегацией еврейского комитета США

21 сентября в Нью-Йорке в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ в рамках участия в 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с представителями Американского еврейского комитета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в состав делегации Комитета, который является одной из самых влиятельных еврейских организаций в США и мире, вошли исполнительный директор АЕК Девид ХАРРИС и главные члены Совета директоров.

В ходе встречи, которая состоялась в помещении Постоянного представительства Украины при ООН, был обсужден широкий круг актуальных международных вопросов и современное состояние украинско-американского межгосударственного сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций. Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации развития двустороннего взаимодействия на всех направлениях в духе Хартии Украина-США о стратегическом партнерстве, подписанной в декабре 2008 года.

В.ХАНДОГИЙ подтвердил преданность Украины делу развития гармоничного многонационального общества, в котором нет места антисемитизму и другим формам ксенофобии.

По просьбе собеседников в.и.о. министра иностранных дел Украины информировал о приоритетах и позиции украинской делегации во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по ключевым вопросам повестки дня 64-й сессии ГА ООН.