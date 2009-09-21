Россию не устроит никакая система ПРО, кроме совместной с РФ - Генштаб

Россию не устроит никакая новая система противоракетной обороны, кроме совместной с РФ.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил журналистам в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Николай МАКАРОВ, который входит в состав делегации, сопровождающей Президента России в ходе визита в Швейцарию.

В минувший четверг, 17 сентября, Президент США Барак ОБАМА объявил о пересмотре Вашингтоном своих подходов к размещению элементов системы ПРО в Европе, против которых выступала Россия. В тот же день министр обороны США Роберт ГЕЙТС сообщил, что Америка не отказывается от ПРО в Европе и планирует разместить ее элементы на своих боевых кораблях на юге и севере Европы.

"Все, что касается ПРО, мы (к этому) относимся отрицательно. Или совместно делать ПРО, или ...", - сказал Н.МАКАРОВ журналистам.

При этом глава Генштаба сообщил, что предметного диалога о совместной ПРО с США пока не было.

"Пока на глобальную ПРО они не идут, поэтому разговора такого конкретного не состоялось", - сообщил Н.МАКАРОВ.

Ранее Москва предлагала использовать российские радиолокационные системы в Габале и Армавире взамен создания американских ударных средств в Польше и РЛС в Чехии. Также было предложено создать в Москве Центр обмена информацией об обнаруженных ракетных пусках. Аналогичный Центр можно было бы создать в одной из европейских столиц, например в Брюсселе, отмечается в сообщении.