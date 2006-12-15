Кубинский лидер Фидель Кастро очень болен и близок к смерти. Об этом заявил на встрече с журналистами и редакторами газеты The Washington Post директор Национальной разведки США Джон Негропонте (John Negroponte).

"Все, что мы наблюдаем, указывает на близкий конец. Счет идет не на годы, а на месяцы",- сказал, в частности, Неграпонте.

Напомним, что 31 июля 2006 года Фидель Кастро перенес сложную операцию на кишечнике. Временно он передал свои полномочия брату - Раулю. В связи с болезнью Фидель Кастро не смог присутствовать на торжествах, посвященных его 80-летию, 13 августа. Празднования были перенесены на декабрь.

Однако в декабре Фидель Кастро вновь не смог появиться на публике, что усилило слухи о его тяжелом состоянии. В последний раз кубинцы видели Фиделя Кастро 28 октября по национальному телевидению.

Вместо Фиделя 2 декабря традиционный военный парад, посвященный победе кубинской революции, принимал его брат Рауль Кастро. Он воспользовался случаем, чтобы призвать США к началу переговоров по наиболее наболевшим вопросам двухсторонних отношений. При этом Рауль Кастро подчеркнул, что США должны признать независимость Кубы.

Лента.ру