В Египте перевернулся автобус с россиянами

В Египте на юге Синайского полуострова, в 15 километрах от населенного пункта Абу-Занима, перевернулся автобус с российскими туристами, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате аварии восемь россиян и один турист из Узбекистана получили ранения, пострадали также двое граждан Египта.

Все они доставлены в ближайшие госпитали и, по словам врачей, их состояние стабильное и не внушает опасений. По сведениям полиции Египта, ДТП произошло из-за того, что во время движения у автобуса лопнула передняя левая шина.

Лента.ру