В Египте перевернулся автобус с россиянами
12:14, 15 декабря 2006Мир
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Есть пострадавшие
В Египте на юге Синайского полуострова, в 15 километрах от населенного пункта Абу-Занима, перевернулся автобус с российскими туристами, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в результате аварии восемь россиян и один турист из Узбекистана получили ранения, пострадали также двое граждан Египта.
Все они доставлены в ближайшие госпитали и, по словам врачей, их состояние стабильное и не внушает опасений. По сведениям полиции Египта, ДТП произошло из-за того, что во время движения у автобуса лопнула передняя левая шина.
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