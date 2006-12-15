Украина договорилась с ЕС о расширении квот на импорт металлургической продукции более, чем на треть от нынешних объемов.

Об этом сообщил УНИАН заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ после переговоров в Брюсселе, 14 декабря.

«Мы согласовали все детали, думаю, до конца года мы успеем парафировать это соглашение. Все зависит от того, успеет ли сотрудник Генерального департамента торговли Еврокомиссии Дольф ПЛАЙТЕР приехать в Киев до начала католического Рождества. Если нет – то сразу в начале января парафируем», - сказал он.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что новый договор предусматривает существенное увеличение квот на импорт металлургической продукции в страны-ЕС.

«Где-то 1,310 млн. тонн. Плюс мы договорились еще по одной из групп, это будет дополнительный объем, и самое главное, что есть договоренность об исключении определенных позиций из квот. По сути, исключение этих позиций даст большие объемы для других позиций», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также отметил, что новое соглашение предусматривает постепенное автоматическое увеличение квот и перенос неиспользованных квот с одного года на другой.

«Есть комплексное решение, которое, на сегодня, по сути дела, удовлетворяет нашу промышленность, потому что мы все эти переговоры вели в тесном контакте с промышленностью, с ассоциацией металлургов», - сказал замминистра экономики Украины.

Он также отметил, что если Украине удастся стать полноправным членом ВТО до середины 2007 года, то необходимость в такого рода соглашениях с ЕС отпадет.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства №1304 от 30 декабря 2005 года “Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и объемов квот в 2006 году”, квота на ввоз подлежащего лицензированию металлопроката из Украины в ЕС в 2006 году составляет 1004,5 тыс. тонн, что на 1,5% выше, чем в 2005-м (988,93 тыс. тонн).

Действующие количественные ограничения не распространяются на импорт Евросоюзом украинского плоского и сортового проката, предназначенного для судостроительной отрасли, для строительства и ремонта буровых или производственных платформ.

11 декабря Евросоюз оставил неизменными на 2007 год квоты на импорт некоторых видов металлургической продукции из Украины, России и Казахстана, сохранив действие предыдущих соглашений до подписания новых.