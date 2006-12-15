Президент Еврокомиссии: ЕС должен проводить политику трех “Си”

Вчера в Брюсселе открылся очередной саммит глав государств и правительств стран - членов Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии Матэ ВАНХАНЕН и Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ принципиально поддержали дальнейшее расширение ЕС.

“Мы не строим никаких новых препятствий и не закрываем двери”, - сказал М.ВАНХАНЕН.

“После сегодняшней дискуссии был достигнут новый консенсус в вопросе расширения. Все страны, которые не являются членами ЕС, должны уважать требования Евросоюза, однако и Евросоюз не может отказывать им в обретении членства после выполнения ими всех требований”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Президент Еврокомиссии отметил, что в вопросе расширения ЕС должен проводить политику трех “Си” – коммуникации, консолидации и соответствия условиям (“communication, consolidation and conditionality”).

Ж.БАРРОЗУ отметил, что консолидация означает, прежде всего, консолидацию европейцев и усиление действующих руководящих институтов ЕС путем их реформирования. Соответствие условиям, по его словам, касается тех стран, которые стремятся обрести членство в ЕС.

В беседе с журналистами после пресс-конференции Президент Еврокомиссии отметил, что сегодняшняя дискуссия лидеров стран-членов ЕС дала сигнал поддержки расширению ЕС.

“Расширение – это очень хорошо не только для новых членов, но и для старых членов ЕС”, - отметил Ж.БАРРОЗУ.

Саммит завершится сегодня, 15 декабря.