Лидеры ЕС - за расширение Евросоюза

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе принципиально поддержали дальнейшее расширение ЕС.

Об этом заявили на пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии Мати ВАНХАНЕН и Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

“Мы не строим никаких новых препятствий и не закрываем двери”, - сказал М.ВАНХАНЕН.

“После сегодняшней дискуссии был достигнут новый консенсус в вопросе расширения. Все страны, которые не являются членами ЕС, должны уважать требования Евросоюза, однако и Евросоюз не может отказывать им в членстве после выполнения ими всех требований”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Президент Еврокомиссии отметил, что в вопросе расширения ЕС должен проводить политику трех “Си” - коммуникации, консолидации и соответствия условиям (“communication, consolidation and conditionality”).

Ж.БАРРОЗУ отметил, что консолидация означает, прежде всего, консолидацию европейцев и усиление действующих руководящих институций ЕС путем их реформирования. Соответствие условиям, по его словам, касается тех стран, которые стремятся приобрести членство в ЕС.

В разговоре с журналистами после пресс-конференции Президент Еврокомиссии отметил, что сегодняшняя дискуссия лидеров стран-членов ЕС дала сигнал поддержки расширению ЕС.

“Расширение - это очень хорошо не только для новых членов, но и для старых членов ЕС”, - отметил Ж.БАРРОЗУ.

Он отметил, что сегодня канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ во время рабочего ужина говорила о том, что присоединение новых членов 1 мая 2004 года дало возможность Германии увеличить количество рабочих мест и экспорт своей продукции.