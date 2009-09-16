В Минске задержаны десятки участников митинга

В Минске задержаны десятки оппозиционеров, пытавшихся провести несанкционированную акцию в память о политике Викторе Гончаре и бизнесмене Анатолии Красовском, которые пропали без вести десять лет назад.

Как сообщает радио «Свобода», около 30 активистов оппозиции выстроились в цепочку на Октябрьской площади в центре города и подняли плакаты "Мы помним", а также портреты В.Гончара и А.Красовского. Через несколько минут после начала акции площадь заполнили сотрудники ОМОНа. Сначала они окружили манифестантов, а затем по команде стали хватать людей и с применением силы затаскивать их в подъехавшие автобусы.

Спецслужбы также применили новую тактику по отношению к журналистам. К каждому из фотокорреспондентов было приставлено два человека в штатском, которые не давали снимать проиcходящее, толкали фоторепортеров, выбивали из рук аппаратуру. Всех задержанных отвезли в районное отделение милиции.

В.Гончар и А.Красовский исчезли 16 сентября 1999 года. Белорусская оппозиция и международные правозащитники подозревают в организации похищений высокопоставленных белорусских чиновников, некоторым из них до сих пор запрещен въезд в страны Евросоюза и США.