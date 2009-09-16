В Японии - новый премьер

Лидер Демократической партии Японии ЮКИО Хатояма избран новым премьер-министром страны большинством голосов сегодня на чрезвычайной сессии парламента.

Как передает РИА «Новости»,его избранию предшествовала победа ДПЯ на выборах 30 августа в нижнюю палату парламента.

Избрание нового премьера страны произошло на первом после выборов заседании нового парламента. Лидер Демократической партии Японии набрал 327 голосов из 480. Демократическая партия одержала триумфальную победу на выборах 30 августа в нижнюю палату парламента, получив 308 депутатских мандатов из 480.