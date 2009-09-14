Власти Украины имитируют выполнение брюссельских соглашений по газу

Эксперты отмечают имитацию Украиной работы по выполнению брюссельских газотранспортных договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции в Киеве эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ заявил, что фактически работа по выполнению договоренностей, подписанных в марте т.г. в Брюсселе, не ведется.

«К сожалению, есть две модели управления. Первая – целеориентированная, когда действия направлены на получение результата, и вторая, распространенная на постсоветском пространстве, – имитационная. Основной причиной того, что брюссельские договоренности не выполняются, является то, что сегодня в государственном управлении и в управлении государственными компаниями действует имитационная модель. Когда пишутся планы, планы перекочевывают из одного в другой документ, но де-факто ничего не делается», - отметил эксперт.

По словам А.НАРБУТА, таким образом, проект по-прежнему остается на бумаге. «В равной степени здесь все виноваты, кто занимает высокие должности и мог бы повлиять на ход событий. Традиционно, на отдельных пресс-конференциях, думаю, каждый будет показывать пальцем на другого. Но в целом я бы сказал: сожалею, что проект, по которому Евросоюз может судить о перспективах газо-энергетического партнерства с Украиной в газотранспортной сфере, по-прежнему остается на бумаге», - отметил А.НАРБУТ.

Президент киевского международного энергетического клуба “Q-CLUB” Александр ТОДИЙЧУК согласился с тем, что в реализации брюссельских договоренностей есть имитационная модель. «Соглашаюсь, что более чем за полгода ничего не сделано. То, что сделано, – это всего лишь формальности», - сказал он.

При этом, по его мнению, Украина теряет, возможно, один из последних шансов оставить украинскую ГТС в качестве доминирующей при поставках газа в Евросоюз. «Считаю, как эксперт, чрезвычайно большой ошибкой и правительства, и НАК «Нафтогаз Украины» то, что не выполняются брюссельские договоренности. То, что сегодня делается – это применение жаропонижающих лекарств вместо того, чтобы лечить болезнь», - сказал он. По мнению А.ТОДИЙЧУКА, реализацию договоренностей также сдерживает близкий срок президентских выборов, и до их завершения никаких реформ в рамках брюссельских договоренностей проводить не будут. «Мне кажется, что основным тормозом реформ является то, что у нас впереди выборы, и НАК ("Нафтогаз Украина" - УНИАН) остается источником финансирования выборов», - сказал он.

В свою очередь, советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Иван ДИЯК отметил, что работа по реализации договоренностей ведется, однако она не является легкой. «Те задачи, которые ставятся перед нами, не совсем просты. Мы должны провести полную реорганизацию структуры компании, мы должны обеспечить независимость оператора ГТС, мы должны разработать ряд мер по модернизации...», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 г. была подписана совместная декларация Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, в которой Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

Согласно тексту декларации, украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить независимость оператора по транзиту газа, в частности, путем реализации директивы ЕС под №55 от 2003 года относительно общих правил внутреннего рынка природного газа.

Также правительство взяло обязательство обеспечить прозрачность и открытость для инвесторов по модернизации газотранспортной системы и предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль над полученными на модернизацию газотранспортной системы средствами.

Правительство Украины пообещало дать возможность операторам по транзиту газа действовать на коммерческой основе для выполнения своего бизнес-плана в долгосрочной перспективе. Украина также обязалась обеспечить доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.

При этом реформы газового сектора Украина должна завершить до конца 2011 года, что будет также отражено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в Соглашении о присоединении Украины к энергетическому сообществу.