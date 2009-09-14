Неподалеку от Индии затонуло судно: украинец пропал без вести

Вблизи индийского порта Парадип (штат Орисса) 9 сентября затонуло судно «Black Rose» под флагом Монголии, в состав экипажа которого входили 7 граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, 6 граждан Украины были найдены.

По состоянию на 13 сентября поисково-спасательные мероприятия с целью установления местонахождения гражданина Украины – старшего механика данного судна не принесли результатов.

В связи с этим посольство Украины в Индии направило властям штата Орисса, портовой службе и владельцу судна запрос о безотлагательном проведении дополнительной поисково-спасательной операции.

Посольство Украины в Индии поддерживает постоянную связь с капитаном судна «Black Rose», агентом судовладельца и родственниками пропавшего без вести украинского моряка.

Дело находится на особом контроле в посольствах Украины в Индии, Сингапуре и Департаменте консульской службы МИД Украины.