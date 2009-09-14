МИД просит Россию помочь: тела украинских пилотов все еще в Конго

В связи с отсутствием Посольства Украины в Конго МИД Украины обратился к внешнеполитическому ведомству России с просьбой поручить Посольству России в Республике Конго оказать консульскую помощь в связи с катастрофой самолета Ан-12, в которой погибли два украинских пилота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

«В связи с отсутствием Посольства Украины в Конго, МИД обратился к МИД Российской Федерации с просьбой дать поручение Посольству РФ в Конго принять меры по делу организационно-правового обеспечения и сопровождения перевозки тел погибших членов экипажа в Украину», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, ввиду того, что сейчас проводятся следственные действия, в соответствии с местным законодательством, до завершения этих действий операция по перевозке тел погибших граждан Украины не может быть осуществлена.

Как сообщал УНИАН, катастрофа самолета Ан-12 в Конго произошла 26 августа. Среди погибших - члены экипажа - два гражданина Украины и один россиянин.