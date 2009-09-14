Саркози выдвинул ультиматум участникам саммита G20

Президент Франции Николя Саркози намерен покинуть саммит "большой двадцатки" в Питтсбурге, если партнерам не удастся договориться о сокращении бонусов топ-менеджерам и прозрачности механизмов финансового регулирования, заявил в понедельник в эфире радиостанции RTL генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан. Саммит "двадцатки" пройдет в американском Питтсбурге 24-25 сентября.

За несколько дней до проведения предыдущего саммита G20 в марте, Саркози пригрозил, что не подпишет итоговое коммюнике и покинет встречу, если партнерам не удастся договориться о жестком контроле финансового рынка, напоминает РИА новости. "Ему удалось продвинуть свое предложение покончить с налоговым раем. Он крайне решительно настроен сделать так, чтобы решение других проблем также основательно продвинулось", - заявил глава администрации президента. По его словам, Саркози беспокоит "отсутствие регламентации чрезмерных вознаграждений, которые увеличивают риски и факторы кризиса". Саркози также выступает за создание таких "норм регулирования международных расчетных отношений, которые не вели бы к кризису". Кроме того, Франция настаивает, что взаимодействие регулирующих органов разных стран должно быть прозрачным.