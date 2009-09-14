Норвегия избирает парламент
09:58, 14 сентября 2009Мир
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За лидерство будут бороться два основных претендента
В Норвегии сегодня состоятся парламентские выборы.
3,5 млн. жителей страны придут на избирательные участки, чтобы определить, кто займет 169 мест в высшем законодательном органе страны – стортинге, передает MIGnews.
По результатам волеизъявления будет сформирован новый парламент и избран глава правительства.
За лидерство на выборах будут бороться два основных претендента: социал-демократы во главе с действующим премьер-министром страны Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ и консерваторы.
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