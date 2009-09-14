Бин Ладен считает Обаму слабым человеком

Лидер "Аль-Каеды" Осама бин Ладен в своем последнем аудиообращении заявил, что для США опасно сотрудничество с Израилем. Об этом 14 сентября сообщает агентство Reuters.

"Причина нашего спора с вами - ваша поддержка вашего союзника Израиля, оккупировавшего наши земли в Палестине", - сказал глава террористической организации.

Также бин Ладен призвал американцев окончить боевые действия в Афганистане. "Если вы выбираете безопасность и прекращение войн, как показывают опросы общественного мнения, мы готовы откликнуться", - заявил лидер "Аль-Каеды".

При этом бин Ладен сказал, что считает президента США Барака Обаму слабым человеком, неспособным прекратить войну. Лидер террористов заявил, что администрация Обамы продолжает курс его предшественника Джорджа Буша.

Аудиообращение бин Ладена было передано в эфире телеканала As-Sahab, контролируемого "Аль-Каедой". Запись транслировалась на фоне фотографии лидера террористической организации. В последнем перед этим обращении к американцам, озвученном в июне, бин Ладен говорил, что Барак Обама тщетно пытается наладить отношения с исламским миром.

Лента.ру