Пожар в воинской части в Тамбове: пятеро погибших, семеро раненых

Пять человек погибли, семеро получили ранения в воскресенье при пожаре в штабе воинской части в Тамбове, сообщил РИА Новостипо телефону представитель регионального управления МЧС РФ. "Сообщение о возгорании на территории штаба воинской части Минобороны РФ поступило в 10.01 мск. В результате пожара пять человек погибли, семеро получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что все погибшие и пострадавшие - офицеры и солдаты Главного разведывательного управления Минобороны РФ, к которому относится воинская часть. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности. "На настоящий момент пожар локализован, его площадь составляет около 400 квадратных метров", - сказал источник.

В тушении трехэтажного кирпичного здания штаба с деревянными перекрытиями участвует 17 пожарных расчетов и более 60 человек личного состава.