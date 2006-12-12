Немецкие следователи заявляют, что полоний из Москвы привез Ковтун

Свидетель по делу убитого Александра Литвиненко зараженный полонием-210 Дмитрий Ковтун, который в настоящее время находится в клинике в Москве, оказался в центре громкого расследования, инициированного прокуратурой Германии.

После того как в квартирах Ковтуна и его бывшей жены в Гамбурге немецкие следователи обнаружили следы полония, от заражения которым скончался Александр Литвиненко, россиянина заподозрили в нелегальном ввозе радиоактивных материалов. Накануне представители объединенной следственной бригады сообщили, что по сравнению с понедельником "ситуация с расследованием дела резко изменилась и теперь практически нет сомнений в том, что Дмитрий Ковтун привез полоний из Москвы".

В понедельник, выступая на пресс-конференции, прокурор Гамбурга Мартин Кенке назвал Дмитрия Ковтуна главным подозреваемым в убийстве Литвиненко. "Есть основание подозревать, что он не просто жертва, но и злоумышленник", - сказал он. Однако, как отметил прокурор, "это предстоит выяснить в ходе контактов с британскими властями". Намереваются ли немецкие следователи приехать в Москву для допроса подозреваемого, пока неизвестно.

Напомним, что накануне бывшая супруга российского бизнесмена Дмитрия Ковтуна, двое ее детей и гражданский муж были госпитализированы в Германии с подозрением на заражение полонием-210. Однако сегодня медики сообщили, что они не отравлены, а госпитализация связана с мерами предосторожности.

Но гамбургская полиция нашла радиоактивные следы в автомашине BMW, на одежде Дмитрия Ковтуна и на ряде других предметов в квартире.

Тем временем, британские следователи установили по автобусному билету, что точное место отравления Литвиненко - это гостиница Millennium. Билет на лондонский автобус номер 134 был обнаружен в кармане у Литвиненко после его отравления смертоносным полонием-210. Он был куплен рядом с домом Литвиненко в районе Масвелл-Хилл, в северном Лондоне, откуда он поехал на встречи в Уэст-Энд 1 ноября. Проведенные проверки показали, что автобус, на котором он ехал, не содержит следов радиации, пишет британская газета The Mirror (полный текст на сайте InoPressa.ru).

Полиция считает, что это доказывает - Литвиненко был отравлен в отеле Millennium, где он в тот день пил чай со своими бывшими коллегами Дмитрием Ковтуном и Андреем Луговым. Отель был первым местом, которое он посетил, выйдя из автобуса. На чашке и блюдце из отеля были обнаружены явные следы полония.

Кроме того, следы радиоактивного вещества были найдены в двух гостиницах, где Ковтун и Луговой останавливались перед встречей с Литвиненко, а также на креслах британских и российского самолетов, на которых они совершали перелеты между Москвой и Лондоном.

После встречи в отеле, Литвиненко, как известно, встретился с итальянским юристом Марио Скарамеллой в суши-баре Itsu на Пикадилли.

Спустя две недели Литвиненко умер от радиационного заражения, а Скарамелла оказался заражен, хотя и незначительно.

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