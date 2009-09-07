Доходы США от продажи оружия выросли несмотря на кризис

В 2008 г. экспорт вооружений из США достиг 37,8 млрд долл. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад, подготовленный в Конгрессе США. Доходы США от экспорта вооружений в 2008 г. выросли примерно на 50% - с 25,4 млрд долл. в 2007-м, указывается в докладе.

Вашингтон прочно занимает лидирующее положение на рынке оружия. На втором месте с огромным разрывом идет Италия, продавшая в 2008 г. оружия на общую сумму в 3,7 млрд долл. Доходы России, согласно докладу, составили 3,5 млрд долл. по сравнению с 10,8 млрд долл. годом ранее.

Эксперты отмечают, что рост американского военного экспорта осуществлялся в основном за счет новых контрактов на Ближнем Востоке и в Азии, а также поставок по ранее заключенным соглашениям.

Самым крупным покупателем иностранного оружия в 2008 г. стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), закупившие вооружения на общую сумму в 9,7 млрд долл. На втором месте идет Саудовская Аравия (8,7 млрд.), а на третьем - Марокко (5,4 млрд.).

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