Россия открыла воздушное пространство для американских военных самолетов

Россия в воскресенье, 6 сентября, открыла свое воздушное пространство для американских самолетов, переправляющих войска и вооружения в Афганистан.

"Начиная с 6 сентября, это соглашение дает нам еще одну опцию при выборе маршрута воздушных поставок", - сказал представитель Пентагона агентству AFP. Он отказался сообщить какие-либо подробности.

В начале июля президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев скрепили подписями договор, разрешающий Вашингтону снабжать западные войска в Афганистане через Россию. Этот договор предусматривает 4500 военных авиарейсов в год.

Ранее Россия разрешала США переправлять железнодорожным путем в Афганистан через свою территорию только небоевые военные материалы.

Deutsche Welle