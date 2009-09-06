Индуистам принесли окроваленную коровью голову

В малайзийском штате Селангор начинается межнациональный конфликт по поводу строительства индуистского храма, передает Associated Press. Ранее запланированное строительства храма вызвало очень сильные протесты мусульманской общины столицы штата - г.Шах Алам. Мусульмане заявляли, что новый храм будет стоять близко от мест их компактного проживания, будет вызывать шум, скопления людей и автомобильные пробки, что будет отвлекать мусульман от молитв.

Несколько дней назад сотни мусульман вышли на демонстрацию против строительства нового храма. В знак серьезности своих намерений в самом начале шествия они несли отрубленную, кровоточащую голову коровы, как известно, являющейся священным животным для индуистов.

В ответ на увеличивающееся напряжение группа этнических индусов, сторонников индуизма, провела в столице штата пикет. Несмотря на мирный характер пикета полиция арестовала несколько десятков его участников. Это вызвало волну протестов среди индуистского сообщества, лидеры которого заявили о явных двойных стандартах, демонстрируемых властями.

В настоящий момент администрация города пытается успокоить граждан. Сообщается, что власти подыскивают новое место для храма.

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