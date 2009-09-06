Неизвестный убил милиционера в подъезде и забрал автомат

Сотрудник ГИБДД в Грозном погиб от рук неизвестного в подъезде своего дома в воскресенье утром, сообщил представитель правоохранительных органов Чечни.

"Сегодня в 08.30 (время московское) в подъезде дома по проспекту Кадырова неустановленное лицо расстреляло сотрудника ГИБДД, 25-летнего лейтенанта милиции Муслима Юсупова", - сказал собеседник агентства, добавив, что преступник произвел четыре выстрела из пистолета и похитил табельный автомат милиционера.

Как сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СКП РФ по Чечне, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о хищении оружия.