За неделю до Медведева в Туркмении побывает Уго Чавес

Богатая природным газом Туркмения 6-7 сентября готовится встретить в Ашхабаде президента Венесуэлы Уго Чавеса, одного из сторонников идеи Кремля по созданию "газовой ОПЕК", сообщает Reuters.

"В том числе, думаю, с Чавесом будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области энергетики", - сказал агентству источник в правительстве, не уточняя детали.

Туркмения - основной продавец природного газа в Центральной Азии - жила в условиях строгой изоляции при прежнем лидере Сапармураде Ниязове, скончавшегося в конце 2006 года, пишет обозреватель агентства. Сменивший его Гурбангулы Бердымухаммедов выбрал путь диверсификации энергопотоков, которые прежде замыкались на трубах России.

К началу 2010 года намечено открыть экспорт газа в Китай по строящемуся газопроводу и увеличить поставки в соседний Иран.

В июле, после трехмесячной остановки поставок туркменского газа в Россию из-за аварии, Бердымухаммедов заявил о готовности дать сырье для европейского проекта газопровода "Набукко". Газпром закупал здесь до 50 миллиардов кубов газа в год при общей добыче примерно 75 миллиардов.

Тема условий возобновления поставок, - а Москва хочет пересмотра условий контракта, - будет обсуждаться во время запланированного на 13 сентября визита президента РФ Дмитрия Медведева в Туркмению.

Бердымухаммедов, которого в субботу показало местное ТВ, комментируя ожидаемый приезд Чавеса, сказал, что подобные встречи - "хорошая основа для дальнейшего продвижения взаимовыгодного, долгосрочного сотрудничества, как со своими ближними соседями, так и с партнерами с других континентов".

Чавес, посетивший в прошлом году Россию, поддержал ее в вопросе создания союза газодобывающих стран. Венесуэла входит в десятку производителей природного газа.

Согласно отчету британской компании BP, Туркмения по доказанным запасам газа занимает четвертое место (7,94 триллиона кубометров газа) после России (43,30 триллиона), Ирана (29,61 триллиона) и Катара (25,46 триллиона).