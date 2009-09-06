Молдова: объединяться надо не с Румынией, а с Евросоюзом

Председатель парламента Молдавии Михай Гимпу, который в ближайшее время может стать исполняющим обязанности президента страны, заявил, что хотя он и является унионистом (сторонником объединения с Румынией), однако в качестве председателя партии он не намерен проводить политику воссоединения с этой страной.

Ранее во время передачи на одном из молдавских интернет-ТВ Гимпу заявил, что является унионистом, и "эта идея принадлежит мне как человеку, знающему историю".

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Гимпу уточнил свою позицию.

"Я сказал, что я, как любой человек, имею взгляд на любую проблему. Но я не сказал, что я буду проводить политику в этом направлении. Если я говорю на румынском языке, это не означает, что я за воссоединение с Румынией. Да, я унионист. Но я являюсь председателем партии, у партии есть программа, и я обязан руководствоваться этой программой", - заявил Гимпу.

"Сегодня вопрос стоит в другом. У нас в программе партии есть две основные задачи, которые мы должны решить: это ликвидация бедности и интеграция в Евросоюз. Евроинтеграция означает, что государство Республики Молдова сохраняется", - добавил он.

После того, как в ближайшее время действующий президент Молдавии Владимир Воронин покинет свой пост, глава парламента, по Конституции, будет исполнять обязанности президента страны, уточняет РИА "Новости".