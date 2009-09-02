В Польше оценили выступление Путина: одна большая манипуляция

Глава российского правительства Владимир ПУТИН во время выступления на мероприятиях, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны, которые состоялись 1 сентября в Польше, манипулировал историческими фактами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель Института национальной памяти Польши (IPN) Януш КУРТИКА в эфире радиостанции RMF FM.

«Это одна большая историческая манипуляция, которая должна аргументировать позицию россиян в истории», - сказал он.

Я.КУРТИКА заметил, что В.ПУТИН во время визита в Польшу не сказал ничего неожиданного.

Он назвал небольшим шагом вперед оценку В.ПУТИНЫМ пакта Молотова-Риббентропа, заметив, что это еще не «историческое виденье, а виденье, как в целях пропаганды можно использовать историю».

По мнению руководителя ІPN, россияне пытаются сконцентрировать внимание на том, что они победили во Второй мировой войне, замалчивая сотрудничество СССР с нацистской Германией в 1939-1941 годах.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН в своих выступлениях в Польше 1 сентября заявил, что не пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией привел ко Второй мировой войне, а уступки западных государств Адольфу Гитлеру.

В.ПУТИН отметил, что европейские государства раньше, чем СССР подписали договоры с А.Гитлером о ненападении и допустили присоединение к Германии Австрии и насильственное разделение территории Чехословакии. В.ПУТИН призвал лидеров европейских государств осудить достигнутые в 30-х годах XX века договоренности с нацистской Германией.

В.ПУТИН не упомянул о введении советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года и дело о расстреле органами НКВД в Катыни около 15 тысяч польских офицеров.

В то же время он обвинил поляков в сотрудничестве с немцами и участии в разделе территории Чехословакии.