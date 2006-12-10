В Германии возбуждено уголовное дело против Дмитрия Ковтуна

Немецкие правоохранительные органы возбудили уголовное дело против российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Агентство Reuters цитирует прокурора Гамбурга Мартина Кенке (Martin Koehnke), который заявил: "Есть определенные основания подозревать, что он является не просто жертвой, но также и злоумышленником".

Ковтун подозревается в том, что незаконно ввез в Германию радиоактивные материалы. При этом, как передает агентство France Presse, Кенке уточнил, что дело против Ковтуна формально никак не связано с расследованием гибели Александра Литвиненко. "Нам нужно выяснить, был ли он [Ковтун. - Прим. Ленты.Ру] сам заражен, или же он ввез полоний в страну, - приводит агентство слова прокурора. - В данный момент нашей основной версией является, что он ввез полоний в Германию вне своего тела".

Напомним, ранее представители немецких правоохранительных органов подтвердили, что в доме бывшей жены Ковтуна в Гамбурге обнаружены следы полония-210. При этом в самолете, на котором Ковтун летал из Гамбурга в Лондон, следов радиации обнаружено не было. Немецкие правоохранители уведомили российскую авиакомпанию "Аэрофлот" о том, что радиацией может быть заражен принадлежащий ей самолет, на котором Ковтун прилетел из Москвы в Гамбург. О реакции "Аэрофлота" пока ничего не сообщается.

Дмитрий Ковтун встречался с Александром Литвиненко в Лондоне 1 ноября - в тот день, когда Литвиненко почувствовал недомогание. Литвиненко умер 23 ноября. Скотланд-Ярд признал, что он был убит при помощи радиоактивного полония-210.

Лента.ру