Абрамович отреагировал на заявления СМИ

Представитель Романа Абрамовича назвал статью в британском таблоиде The People о том, что владелец Челси боится "русских отравителей", "дуростью, которую опубликовало желтое издание".

Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, газета утверждает, что Абрамович, опасаясь, что его отравят полонием-210, как Александра Литвиненко, ест только то, что приготовил его личный повар, и только после того, как блюдо попробуют его телохранители.

Корреспондент