Единственное замечание на выборах в Приднестровье - у наблюдателя от Украины

Международные наблюдатели на выборах президента Приднестровья каких-либо нарушений пока не зафиксировали. Единственное замечание сделал представитель центра стратегических инициатив Украины Вадим МАХНИЦКИЙ.

Как передает РИА «Новости», замечание касалось использования в ходе выборной кампании только русского языка.

“Бюллетени составлены только на русском языке, что, на наш взгляд, ущемляет права молдаван и украинцев, проживающих в республике", - сказал В.МАХНИЦКИЙ в воскресенье на пресс-конференции.

По его словам, это единственное замечание по организации и проведению выборов.

В Приднестровье 10 декабря проходят выборы президента непризнанной республики. Для их проведения образовано 263 избирательных участка, в списки для голосования внесено 394 тысячи избирателей.

На пост главы республики претендует четыре кандидата, в том числе действующий президент Игорь СМИРНОВ, депутат Верховного Совета Петр ТОМАЙЛЫ и два журналиста - редактор местного оппозиционного еженедельника "Новая газета" Андрей САФОНОВ и редактор партийной газеты компартии "Правда Приднестровья" Надежда БОНДАРЕНКО.