СМИ: Абрамович боится быть отравленным

Британский еженедельник The Sunday People пишет, что миллиардер Роман АБРАМОВИЧ всерьез опасается, что может стать "следующей жертвой российских отравителей" после бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Об этом со ссылкой на издание сообщает NEWSru.

Р.АБРАМОВИЧ, утверждает The Sunday People, запретил все внешние поставки продуктов, включая суши, в зал заседаний совета директоров на стадионе Stamford Bridge. Он даже заставляет своих телохранителей пробовать каждое блюдо прежде, чем притронется к нему сам.

В статье также говорится, что отныне Р.АБРАМОВИЧ всюду, куда бы он ни отправлялся, берет с собой личного повара. Тот же повар готовит ему пищу в Лондоне.