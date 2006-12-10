В непризнанной республике проходят выборы президента

Сегодня в 7.00 по местному времени в Приднестровье началось голосование по выборам президента непризнанной республики.

Как сообщили РИА «Новости» в приднестровской ЦИК, все 263 избирательных участка приступили к работе, которая завершится в 20.00.

На пост главы Приднестровья претендуют действующий президент Игорь СМИРНОВ, депутат Верховного Совета Петр ТОМАЙЛЫ, и два журналиста - редактор местного оппозиционного еженедельника "Новая газета" Андрей САФОНОВ и редактор партийной газеты компартии "Правда Приднестровья" Надежда БОНДАРЕНКО.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие более 50% избирателей.

Предварительные результаты выборов ЦИК намерен обнародовать 11 декабря.