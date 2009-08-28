Половина россиян считают ядерное оружие гарантией безопасности (опрос)

Половина (53%) россиян считают, что ядерное оружие служит главной гарантией безопасности России. Так они оценили роль, которую, по их мнению, играет ядерное оружие в обеспечении безопасности страны в настоящее время, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 27% респондентов полагают, что ядерное оружие играет важную, но не решающую роль (в 2006 г. - 31%).

По мнению 6% россиян, роль ядерного оружия весьма ограничена, 3% уверены, что его наличие никак не влияет на безопасность России. 3% вообще полагают, что оно, напротив, само представляет угрозу безопасности страны.

По данным ВЦИОМ, 60% россиян считают, что создание атомной бомбы в Советском Союзе в 1949 г. позволило восстановить военный паритет, предотвратить угрозу войны. Доля сторонников этого ответа повышается с возрастом респондентов - от 52% среди 18-24-летних до 68% среди тех, кому от 45 до 59.

Тех, кто считает, что создание атомной бомбы в СССР привело к бессмысленной гонке вооружений и поставило мир на грань ядерной катастрофы - 27%. Таких ответов больше среди молодежи (30-31%) и меньше в старшем возрасте (25-28%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 22-23 августа 2009г. Опрошены 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

СССР испытал своё первое ядерное устройство мощностью 22 килотонны 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.