ООН проверила украинских вертолетчиков в Либерии

В базовом лагере 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины, который выполняет задание сил Миссии ООН в Либерии, состоялась инспекционная проверка состояния вооружения и техники, тыловых структур украинского миротворческого контингента.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, инспекционную комиссию возглавил начальник группы по вопросам учета имущества и оборудования отдела верификации и имущества контингентов Миссии ООН господин Доминадор КУЭРОЛИЙКО.

Перед началом проверки командир 56-го отдельного вертолетного отряда полковник Евгений КОСТИК ознакомил членов комиссии со структурой вертолетного отряда, задачами, которые выполняют военнослужащие украинского миротворческого контингента 11-й ротации, и отчитался о выполненной ими работе за период пребывания в Либерии.

Находясь в расположении украинского миротворческого контингента, начальник группы по вопросам учета имущества и оборудования контингентов Миссии ООН с членами комиссии проверил условия проживания украинских миротворцев, состояние укомплектованности и боевой готовности автомобильной и бронетанковой техники, а также специального оборудования по обеспечению жизнедеятельности отряда.

Состояние укомплектованности, уровень боевой готовности, возможность выполнения заданий по назначению, профессиональный уровень подготовки личного состава подразделений обеспечения удовлетворил инспекторов.

На брифинге по итогам осмотра начальник группы по вопросам учета имущества Миссии ООН Д.КУЭРОЛИЙКО поблагодарил командира 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины полковника Е.КОСТИКА за высокий уровень профессиональной подготовки украинских миротворцев, которые выполняют задачи по поддержанию мира в Республике Либерия.

“Я доволен техническим состоянием и надлежащим уровнем работоспособности проверенного основного и вспомогательного оборудования, а также ответственным отношением должностных лиц украинского миротворческого контингента к выполнению своих функциональных обязанностей”, - сказал он.