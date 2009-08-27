В Украине находится польская военная делегации

Сегодня, 27 августа, в Украину с официальным визитом прибыла польская военная делегация во главе с министром национальной обороны Республики Польша Богданом КЛИХОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, этот визит проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита министра обороны Украины в Республику Польша в мае текущего года.

Целью визита польской военной делегации в Украину является обсуждение вопросов сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических структур безопасности, украинско-польского сотрудничества в оборонной сфере.

Во время визита иностранные гости посетили Государственное предприятие Министерства обороны Украины «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», расположенное в Сумской области, а также ознакомились с возможностями научно-технического и производственного потенциала космической отрасли Украины.

Со своими украинскими коллегами польские военные обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Республикой Польша в оборонной и космической области. Также состоялись военно-политические консультации по вопросам реформирования сектора безопасности и развития Вооруженных Сил Украины.

В рамках визита запланирована встреча «с глазу на глаз» министра национальной обороны Республики Польша Б.КЛИХА с временно исполняющим обязанности министра обороны Украины Валерием ИВАЩЕНКО.

Визит польской военной делегации в Украину будет продолжаться до 28 августа.