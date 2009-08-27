Лукашенко рассказал про своего Коленьку: это мой крест, вот я его несу

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что вынужден всегда брать с собой своего младшего пятилетнего сына Николая из-за привязанности ребенка к нему.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО сообщил в интервью ИТАР-ТАСС специально для газеты «Известия», ИТАР-ТАСС и телеканала «Россия» (интервью опубликовано сегодня в газете «Известия»).

«Так у меня судьба сложилась, это не потому что я пиарю. Откровенно вам скажу, что если меня нет дома, он не спит, не ест, это вообще не ребенок. Вот он привязан, как хвост, и это уже не первый год. Я в зарубежную командировку вынужден его брать, потому что он не будет спать, он дойдет до изнеможения. Всё, со мной в самолете он поспит, поест - он привязан, и он привязан к отцу - ну что, я его должен отпихивать, он что, мне мешает?», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси считает необоснованной критику в свой адрес за то, что пятилетний Николай присутствует на официальных переговорах. «Ну, было однажды, я говорю: «Коля, сядь рядом, ну не надо на колени, это же официальные переговоры». Он тут устроил скандал: «Нет, я хочу с тобой на колени. Ты мой папа, я хочу с тобой на колени». Ну что тут скажешь, когда уже операторы сидят, журналисты, все – «Да ладно, сядь ты уже на колени», - пояснил он, комментируя первую поездку с сыном в Азербайджан.

А.ЛУКАШЕНКО также сообщил, что присутствие его сына Николая во время встречи с Папой Римским БЕНЕДИКТОМ XVI было инициировано самим главой Римской католической церкви.

А.ЛУКАШЕНКО назвал своего младшего сына талисманом. «Нормальный ребенок, очень подвижный, извините за нескромность, умный мальчик. Он в 5 лет, еще 5-ти лет нет, он все понимает, все знает, где что можно, где нельзя. Поэтому это уже, знаете, как, может, грубо скажу, как талисман мой, это мой крест, вот я его несу».