Администрация Обамы готова отказаться от ПРО в Польше и Чехии?

Администрация Президента США Барака ОБАМЫ планирует отказаться от идеи установления системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, против чего остро выступала Россия, пишет польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

Издание утверждает, что США не объявляет это решение, пытаясь добиться больших уступок по важным для нее делам от России.

Информацию источников газеты подтверждают американские эксперты по вопросам обороны, которые отмечают, что администрация Б.ОБАМЫ ищет другие решении для гарантии безопасности, чем администрация предыдущего Президента США Джорджа БУША, которая и договорилась с правительствами Польши и Чехии разместить на территории этих стран систему ПРО.

Председатель американской Инициативы ради ракетной обороны Рики ЭЛЛИСОН сообщил, что на прошлой неделе принимал участие в конференции по вопросам безопасности, на которой Пентагон презентовал свои идеи гарантирования безопасности представителям военной промышленности. «Генералы ни разу не говорили о планах в отношении Польши и Чехии», - сказал он. Вместо этого на конференции была озвучена идея создать мобильные комплексы по перехвату ракет (так называемые антиракеты), которые можно, в частности, устанавливать на кораблях.

Кроме этого, обсуждается возможность установления таких комплексов на базах в Израиле, Турции и на Балканах.

Эксперты называют разные причины отказа от установления системы ПРО, пишет газета. По мнению одних, главным фактором является позиция России, которая с самого начала остро протестовала против размещения этой системы в Восточной Европе. Другие эксперты убеждают, что причиной является высокая стоимость этой системы, а также неуверенность, что она сможет эффективно функционировать.

Как сообщал УНИАН, в середине июля бывшие лидеры ряда стран Центральной и Восточной Европы написали письмо Б.ОБАМЕ, в котором призывали не отказываться от идеи размещения системы ПРО в регионе.

Авторы письма отмечали, что США в случае игнорирования интересов стран региона ради лучшего сотрудничества с Россией потеряет их поддержку.