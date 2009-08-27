В Турции перестраивают православный храм в мечеть

Власти Турции намерены превратить в мечеть православный храм святого Димитрия, построенный в первой половине XIX века в предместьях города Силиври недалеко от Стамбула, у храма уже начали возводить высокий минарет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на турецкую газету "Milliyet".

Архитектор и профессор Академии художеств в Стамбуле Октай Экинчи выступил с резкой критикой решения властей и назвал его "некомпетентным с научной точки зрения и неэтичным".

Храм построен в 1831 году православными греками, потомки которых были после Первой мировой войны выселены из предместий Силиври, а их дома заняли мусульмане, прибывшие из Греции. До завершения строительства новой мечети они некоторое время использовали для богослужений храм, пристроив к нему деревянный минарет.

Используя этот исторический факт, власти проводят работы по "консервация мечети", не вспоминая о том, что прежде это был православный храм. Этот факт вызвал протесты не только архитекторов и искусствоведов, но и православной общественности.

По данным Константинопольского Патриархата, в Силиври в начале XX века было два православных храма, однако большинство исторических документов об их деятельности было утеряны или уничтожены после выселения греков.