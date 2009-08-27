Растет число продаж новых домов в США

Объем продаж новых домов в США в июле 2009 г. с учетом сезонных колебаний вырос на 9,6% по сравнению с пересмотренным показателем за июнь 2009 г. и составил 433 тыс. единиц. Таковы данные, опубликованные сегодня Министерством торговли США. Аналитики ожидали, что данный показатель составит 390 тыс. единиц.

Пересмотренный показатель за июнь 2009 г. составил 395 тыс. единиц, а не 384 тыс., как сообщалось ранее. В годовом исчислении объем продаж новых домов в США в июле 2009 г. оказался на 13,4% меньше показателя за июль 2008 г. (500 тыс. единиц).

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