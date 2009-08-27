Россия вывела из Южной Осетии и Абхазии лишних солдат

Россия сократила воинский контингент в Южной Осетии и Абхазии до 1700 человек в каждой республике, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров. Его слова приводит РИА Новости.

Макаров отметил, что первоначально были планы довести численность российских военнослужащих до 4800-5000 человек, однако затем в Генштабе решили, что "с современным вооружением достаточно 1700".

По словам начальника Генштаба, сразу после завершения войны в Южной Осетии и Абхазии было по 4800 человек.

Планы российских военных сократить численность контингента на базах в Абхазии и Южной Осетии были озвучены в мае. Тогда не называлось точное число остающихся в республиках военнослужащих из России, однако отмечалось, что часть сил может быть размещена на территории РФ.

В непризнанных республиках, декларирующих отделение от Грузии, выделены земельные участки под российские военные базы. С Южной Осетией соглашение о них подписано сроком на 99 лет, с Абхазией - на 49.