Обнародованы первые итоги выборов в Афганистане

Избирательная комиссия Афганистана впервые обнародовала официальные результаты подсчета голосов на президентских выборах, прошедших 20 августа. Их передает Associated Press.

После подсчета приблизительно 10 процентов голосов первое место занимает действующий глава государства Хамид Карзай - его имя отмечено в 40,6 процента учтенных бюллетеней. Второе место у его главного соперника, бывшего министра иностранных дел Абдуллы Абдуллы; его результат - 38,7 процента голосов.

Избирком планирует обновлять результаты каждый день, а окончательные итоги станут известны в середине или конце сентября.