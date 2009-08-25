Президент французской Coca-Cola наложил на себя руки

Глава французского подразделения Coca-Cola Entreprise Жан-Пьер Багар покончил жизнь самоубийством, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителей компании. По словам представителей Coca-Cola Entreprise, Жан-Пьер Багар решил "расстаться с жизнью". Он был обнаружен в понедельник утром в городе Экс-ан-Прованс департамента Буш-дю-Рон. Причины самоубийства президента французского филиала Coca-Cola Enterprises Inc. пока не сообщаются.

РИА новости