Взрыв на китайской шахте: погибли 11 горняков

09:39, 25 августа 2009
Мир
570 0

В Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли 11 горняков, трое пропали без вести, сообщает РИА “Новости”.

По данным агентства Синьхуа, взрыв прогремел в понедельник утром на шахте, расположенной в городе Цзиньчжун провинции Шаньси.

Спасателям удалось поднять на поверхность двух выживших шахтеров и 11 тел. Поиски пропавших без вести рабочих продолжаются.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter