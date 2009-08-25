Взрыв на китайской шахте: погибли 11 горняков
09:39, 25 августа 2009Мир
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В Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли 11 горняков, трое пропали без вести, сообщает РИА “Новости”.
По данным агентства Синьхуа, взрыв прогремел в понедельник утром на шахте, расположенной в городе Цзиньчжун провинции Шаньси.
Спасателям удалось поднять на поверхность двух выживших шахтеров и 11 тел. Поиски пропавших без вести рабочих продолжаются.
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