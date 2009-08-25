Мэра британского города арестовали за… кражу женского белья

Мэр британского городка Присэлл Иан Стаффорд арестован за кражу женского белья, пишет во вторник британская газета Daily Mail. Женщины прибрежного городка в графстве Ланкашир забили тревогу, когда их белье стало пропадать в больших количествах. Одна из женщин даже установила камеру скрытого наблюдения, и таинственный похититель нижнего белья был заснят на пленку. Женщина отнесла видеоматериал представителям полиции, которые опознали своего мэра. На видеопленке видно, что полураздетый 58-лентий Стаффорд проник в спальню женщины, открыл ее гардероб, надел на себя женское белье и предался сексуальным утехам. Следователи также обнаружили в доме мэра коллекцию женских трусов. Стаффорд несколько лет занимал должность в городском совете и только недавно занял пост мэра. В связи с арестом Стаффорд освобождается с должности "первого гражданина" Присэлла. После допроса подозреваемый был отпущен полицией под залог.

РИА новости