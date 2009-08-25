Мэра британского города арестовали за… кражу женского белья
Одна из «жертв» поставила камеру
Мэр британского городка Присэлл Иан Стаффорд арестован за кражу женского белья, пишет во вторник британская газета Daily Mail. Женщины прибрежного городка в графстве Ланкашир забили тревогу, когда их белье стало пропадать в больших количествах. Одна из женщин даже установила камеру скрытого наблюдения, и таинственный похититель нижнего белья был заснят на пленку. Женщина отнесла видеоматериал представителям полиции, которые опознали своего мэра. На видеопленке видно, что полураздетый 58-лентий Стаффорд проник в спальню женщины, открыл ее гардероб, надел на себя женское белье и предался сексуальным утехам. Следователи также обнаружили в доме мэра коллекцию женских трусов. Стаффорд несколько лет занимал должность в городском совете и только недавно занял пост мэра. В связи с арестом Стаффорд освобождается с должности "первого гражданина" Присэлла. После допроса подозреваемый был отпущен полицией под залог.